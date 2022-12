Lazio, 41.963 spettatori in media nel 2022. E per l'anno nuovo si punta a migliorare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina la fine del Mondiale in Qatar e, con l'arrivo dell'anno nuovo, anche il rientro in campo della Lazio. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei i tifosi scalpitano per tornare in un Olimpico che nella prima parte di stagione è stato una cornice da Champions: la media spettatori di 41.963 persone per le partite casalinghe della Lazio sta a rappresentare quanto i ragazzi di Sarri siano riusciti a far innamorare di loro l'ambiente. Era l'obiettivo di Sarri alla fine della scorsa stagione, il dato degli abbonati (26.193 persone) e l'alta affluenza di spettatori hanno confermato che c'è tanta voglia di vedere questa Lazio e di spingerla verso le zone alte della classifica. La società ora ha preparato anche il Lazio Christmas Box, un pacchetto di cinque partite (Empoli, Milan, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria) che va ad aggiungersi alle precedenti riaperture della campagna abbonamenti. Le opportunità per stare vicino ai biancocelesti ci sono e i tifosi rispondono con entusiasmo, la speranza è che il 2023 prosegua su queste ottime premesse e che anzi, migliori ancora il dato delle affluenze allo Stadio Olimpico.