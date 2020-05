Lazio, 46 anni fa la vittoria dello scudetto Maestrelli

Dodici maggio 1974, la Lazio per la prima volta è Campione d’Italia. Con un rigore realizzato da Giorgio Chinaglia, all’Olimpico contro il Foggia, migliaia di tifosi biancocelesti alzano le braccia al cielo e festeggiano una data storica. Il ricordo è ancora vivo. Tra racconti, aneddoti e personaggi, la banda Maestrelli affascina ancora. E come ogni anno il capitano Wilson e Oddi avrebbero dato il via alla manifestazione “Di Padre in Figlio”. Ma il Coronavirus ha bloccato anche questo. I campioni del ’74 allora, venerdì sera (ore 21) su Gold Tv (Canale 17 del DT), si incontreranno su Skype per ricordare quella grandissima Lazio. Insomma, l’appuntamento di Padre in Figlio ci sarà. Nessun grande evento, ma i ragazzi di quel 12 maggio speciale saranno sempre lì a far innamorare altre generazioni di laziali.