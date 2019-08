Lazio, 9 vittorie e 59 gol: l'estate da record dei ragazzi di Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - Nove amichevoli, altrettante vittorie e la bellezza di 59 reti segnate: è questo il bottino del precampionato della Lazio di Simone Inzaghi. In attesa dell'ultima partita prima del match con la Sampdoria, il mister piacentino ha fatto segnare un trend particolarmente positivo. Solo nel 2017 la sua squadra era arrivata alle gare ufficiali senza passi falsi, ma in quel caso le gare disputate erano solo sette (a metà agosto la Lazio giocò e vinse la finale di Supercoppa Italiana, ndr). Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, dal 2004 allo scorso anno le aquile avevano sempre steccato almeno un match nelle altre stagioni. C'è poi da dire che anche i 59 centri rappresentano quasi un record se non si tiene conto del 2005 (0-0 con il Latina, ma 126 reti in 15 gare totali, quasi tutte contro selezioni locali). Nel weekend si sta cercando di organizzare un altro test match che sarà l'ultimo prima del match di Marassi contro i blucerchiati. Immobile e compagni cercheranno l'en plein e quel dieci su dieci mai raggiunto prima.

