Lazio - Acerbi, c’è il Milan sullo sfondo: lo scenario

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole Alessio Romagnoli. La distanza tra il difensore del Milan e la dirigenza biancoceleste va limata, si parla di circa 300 mila euro tra domanda e offerta. Non solo, l'affare è legato all'addio di Francesco Acerbi ma ad oggi sembra tutto bloccato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito non è fortemente convinto di vendere Ace, stessa cosa vale per Tare che preferirebbe tenerlo o attendere l’uscita prima di chiudere per il centrale di Anzio. In queste ore Federico Pastorello, agente del difensore biancoceleste, è a colloquio con la dirigenza rossonera. Lotito per cederlo chiede almeno 4/5 milioni di euro, il Milan è arrivato a 2 milioni. Il club rossonero non ha scartato l’opzione Acerbi, ma non è neanche in pole per la difesa motivo per cui si sta lavorando su altri difensori centrali. Non solo, anche il Milan aspetta un'uscita nel reparto arretrato e tra questi c'era Gabbia. Il difensore piace non poco alla Sampdoria ma nelle ultime ore Pioli ha stoppato per la sua cessione.