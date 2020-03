Lazio, Acerbi: "Mai avuto paura di morire. Sulla ripresa del campionato..."

In una diretta Instagram condivisa con Arturo Mariani, calciatore della Nazionale Italiana amputati, Francesco Acerbi è tornato a parlare della sua malattia, per poi dire la sua sulla situazione attuale e sulla ripresa del campionato: "Malattia? Non ho mai avuto paura di morire. Quando si tornerà a giocare? Non so nulla, basta vedere la situazione attuale per capire. È normale che ci sia un po’ di panico, non si possono prendere decisioni in fretta, vediamo come va. Quando andrà meglio, si tireranno un po’ le somme. L’importante è tenersi in forma, manca però giocare insieme al gruppo. La mia famiglia è a Milano, sta bene".

