Lazio, addio 2020: dalla Nord a Immobile, ecco il tuo best nine - FOTO

LAZIO SOCIAL - Un anno disgraziato volge finalmente al termine. Il diffusione del covid 19 e lo stato di pandemia ha cambiato notevolmente la nostra vita e le nostre abitudini. Anche il calcio ne ha subito le conseguenze e in particolare la Lazio ha pagato cara la situazione. La squadra di Inzaghi, bella e spumeggiante prima del lockdown, non è riuscita più a trovare la continuità di rendimento mostrata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Come ogni fine anno è tempo di bilanci e abbiamo realizzato il nostro speciale best nine. Prendendo spunto da quello di Instagram, che mette insieme i nove post con più mi piace, abbiamo selezionato i nove momenti più importanti dei dodici mesi biancocelesti.

GLI INIZI - Si parte con la festa per i 120 anni del club, con una splendida scenografia della Nord prima della sfida contro il Napoli, vinta grazie a una magia di Immobile. Sempre a gennaio non poteva non trovare posto lo spettacolo offerto dalla curva prima del derby con l'opera di Michelangelo portata per la prima volta in uno stadio. Febbraio è il mese delle imprese sul campo con la splendida vittoria in rimonta sull'Inter e il successo con il Bologna che proiettava i ragazzi di Inzaghi momentaneamente in vetta alla classifica. I numeri del coronavirus hanno costretto tutti a stare in casa e anche il ccalcio si è fermato.

CHAMPIONS - Dolo lo ripresa del campionato, la prima vittoria arriva in un Olimpico deserto con un 2-1 alla Fiorentina ancora una volta dopo essere andati in svantaggio. Sempre in casa si festeggia il matematico ritorno in Champions con il successo sul Cagliari e la foto di gruppo sotto la Nord. Ciro Immobile è l'uomo dei record capace di eguagliare Higuain con 36 reti in un singolo campionato e di conquistare la Scarpa d'Oro superando un bomber come Lewandowski. Il bomber di Torre Annunziata è sicuramente il protagonista principale di quest'annno e anche in avvio della stagione 2020/21 è sotto il suo segno. Lo storico ritorno in Champions non può mancare soprattutto perché coincide con la netta e splendida vittoria sul Borussia Dortmund. Non poteva mancare poi uno spazio per Felipe Caicedo e i suoi gol all'ultimo respiro che, come nel 2019, hanno animato questo difficile e complesso 2020.

