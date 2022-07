Lazio, amore a prima vista tra Patric e Romagnoli: saranno loro i titolari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sono bastati 10 giorni di ritiro per far scoppiare l'intesa. Patric e Romagnoli saranno i due interpreti della coppia difensiva titolare della Lazio per la prossima stagione. Almeno per ora. Ad Auronzo di Cadore i due hanno convinto Sarri che punta molto su entrambi (l'allenatore ha convinto lo spagnolo a restare e spinto per aere l'ex capitano del Milan). La concorrenza c'è, ma sicuramente Casale non potrà esserci alla prima di campionato contro il Bologna perché squalificato e Gila sta entrando piano piano negli automatismi della squadra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nonostante i test non siano stati impegnativi per il reparto difensivo, durante le amichevoli in ritiro il 4 e il 13 insieme non hanno mai subito gol. Vedremo se si ripeteranno in Austria in attesa di vederli in azione in campionato.