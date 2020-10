Lazio, Andreas Pereira è sbarcato a Ciampino - FT&VD

Finalmente è arrivato. Andreas Pereira è sbarcato a Ciampino questo pomeriggio e a brevissimo diventerà un nuovo giocatore della Lazio. Il brasiliano è il settimo acquisto dei biancocelesti in questa sessione di mercato dopo Escalante, Reina, Akpa Akpo, Fares, Hoedt e Muriqi. Domani sono in programma le visite mediche in Paideia. Una trattativa rapida annunciata da Tare lunedì. Il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi e porterà fantasia sulla trequarti biancoceleste.

