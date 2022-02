Lazio, apprensione per gli umori di Sarri e con Tare...

RASSEGNA STAMPA – La finestra di mercato invernale si è conclusa e se per gli altri club è stata ben sfruttata non si può dire che sia stato lo stesso per la Lazio. I tifosi ormai non si stupiscono più anche se dopo l’arrivo di Sarri forse avevano sperato che qualcosa sarebbe potuto cambiare. Il tecnico toscano, convinto del suo progetto alla Lazio, sperava che le cose andassero diversamente. Aveva avanzato delle richieste ben precise: un vice Immobile e un difensore. Nulla di ciò si è concretizzato e ora non resta che attendere per cercare di capire le sue prossime mosse sia sul suo futuro sia sulla gestione della squadra, in vista soprattutto dei tanti impegni del mese. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri non dovrebbe avere dubbi sulla sua permanenza alla Lazio ma i suoi umori sono un punto interrogativo che tiene tutti col fiato sospeso. Ieri a Formello in occasione della doppia seduta di allenamento, Tare e il mister avrebbero avuto occasione di confrontarsi. Ciò che si sono detti resta fra loro e tra le mura del centro tecnico. Si attende la conferenza stampa di presentazione del match contro la Fiorentina per avere un po’ più di chiarezza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

PAIDEIA - Lazio, Cabral svolge le visite d'idoneità - FOTO

Lazio, Cabral: pronto l'inserimento in lista Uefa al posto di Muriqi