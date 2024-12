Lazio, arriva il derby: quota 100 per Romagnoli nella partita più importante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mancano pochi giorni alla chiusura del girone d'andata, che si concluderà con il primo derby stagionale. Non è mai una sfida come un'altra e non lo è specialmente per Romagnoli, nato laziale, cresciuto calcisticamente nella Roma e ora arrivato finalmente nella sua squadra del cuore. Non solo, come riporta il Messaggero, domenica 5 gennaio Alessio taglierà uno dei traguardi più importanti nella carriera di un calciatore: 100 presenze con la maglia biancoceleste.

Romagnoli ha esordito in Serie A proprio con i giallorossi, lanciato da Zeman a fine 2012 contro il Milan, squadra in cui poi si trasferirà, ne diventerà capitano e vincerà uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. E' da sottolineare che, quando era ancora un tesserato della Roma, si è giocato il derby più importante della storia. Il 26 maggio 2013 Romagnoli è rimasto in panchina fino al triplice fischio, che ha mosso in lui sentimenti di rammarico per la squadra per cui giocava ma allo stesso tempo gioia per la squadra che tifava.

Ormai Romagnoli è un leader della Lazio e con Baroni ha ritrovato il top della forma, tornando quello di due stagioni fa che ha contribuito ai record di clean sheet. Insieme a Gila regala stabilità difensiva, con Alessio più abile nel posizionamento rispetto allo spagnolo.