Lazio, avvio rallentato per Inzaghi: il confronto con le scorse stagioni

RASSEGNA STAMPA - Dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio ospiterà all'Olimpico l'Atalanta. Sarà uno scontro diretto in piena regola per i biancocelesti che, dopo il ko con l'Inter e il pari con la Roma, dovranno provare a fare bottino pieno. Servirà anche per migliorare l'avvio di stagione contraddistinto da troppe ombre. La squadra di Inzaghi ha portato a casa 11 punti nelle prime sette giornate facendo segnare il peggior avvio del mister piacentino. Affermazioni con Sampdoria, Parma e Genoa, pareggi con Roma e Bologna, ma anche le sanguinose sconfitte con Spal e Inter hanno determinato questa classifica. Lulic e compagni avevano sempre fatto meglio da quando l'ex allenatore della Primavera si siede sulla panchina biancoceleste. Nell'aprile 2016, quando il tecnico era subentrato a Pioli, la sua Lazio nelle prime sette gare portò a casa 12 punti frutto di quattro successi e tre ko. Stesso bottino anche nella passata stagione, segnato pesantemente dall'avvio shock contro Juventus e Napoli. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la stagione migliore è stata senza dubbio il 2017/18 quando le aquile partirono di slancio mettendo insieme 16 dei 21 punti a disposizione (5 successi, una gara nulla e una sconfitta , ndr). Meglio aveva fatto anche nel 2016/17 quando i punti alla settima erano 13 frutto di quattro vittorie, un pareggio e 2 ko. Un appunto da tenere a mente e da ricordare perché se si vuole finalmente andare in Champions non sono più consentiti passi falsi.

