Lazio, Baroni a Dazn: "Abbiamo dato tutto. E le chance per Noslin..."

La Lazio mette in cassaforte un'altra partita e se ne va dall'Olimpico con altri tre punti fondamentali per rimanere nelle zone alte della classifica. E chi, più di Marco Baroni, può essere orgoglioso della prova dei biancocelesti? Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Dazn:

"La squadra è andata subito in gol ed è scesa nel ritmo e nella testa. Questo ci ha portato a una partita frettolosa, andavamo in verticale rapidamente. Nella ripresa siamo rientrati molto bene, abbiamo fatto 20 minuti da squadra importante. I cambi non sono una novità. La squadra lavora insieme, tutti contribuiscono e questo è ciò che mi permette di fare rotazioni e inserire giocatori che considero titolari.

Noslin avrà le sue chance. Oggi la squadra era un po' più appesantita. Lui ha bisogno dei compagni, il cambio non è stato per penalizzarlo, ha fatto cose buone e gliel'ho detto. C'era bisogno di più palleggio e coi 3 centrocampisti la squadra si è alzata. Il gol loro è avvenuto su una deviazione. Non era una gara facile, loro hanno giocato con attenzione, corsa, avevano le distanze strette. Quando non sei al meglio devi dare tutto e la squadra l'ha fatto. Questo è l'aspetto più importante.

L'uscita di Guendouzi ti fa capire quanto i ragazzi vogliono giocare. Mi piace questo carattere, gliel'ho detto. Lui è un po' il leader emotivo perché è sempre dentro, nella corsa, nella qualità. Io voglio giocatori con questo piglio quando vengono cambiati".