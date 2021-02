Lazio - Bayern Monaco, pronta l'accoglienza per il ritorno di Klose: i dettagli

LAZIO BAYERN MONACO KLOSE - Ci siamo, il giorno è arrivato. La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I bavaresi, freschi vincitori del Mondiale per Club, sono i detentori del titolo e la squadra da battere. Tornerà all'Olimpico Miroslav Klose che proprio sulle rive del Tevere ha dato il suo addio al calcio giocato cinque anni fa. L'attuale assistente di Flick non potrà ricevere l'abbraccio del popolo laziale a causa della pandemia che costringe le squadre a giocare senza pubblico. La società, tuttavia, onorerà il ritorno dell'ex numero undici. In un'area dello stadio sarà allestita una piccola mostra con le maglie della Lazio più significative indossate da Miro Klose. Dal primo gol con l'aquila sul petto alla storica finale di Coppa Italia del 26 maggio sono tanti i momenti storici vissuti dal Campione de Mondo in biancoceleste. Non è finita qui perché le due maglie storiche a bordo-campo, divenuta ormai una consuetudine, saranno proprio del tedesco e di Simone Inzaghi. In particolare sarà la maglietta di Klose indossata nel match contro il Bayer Leverkusen nel 2015, ultima apparizione dell'attaccante in Champions League. Per quello che riguarda il mister piacentino, invece, sarà esposta la casacca vestita contro l'Olympique Marsiglia del 14 marzo del 2000. Una serata storica per l'allora numero 21 dei capitolini che segnò addirittura quattro gol stabilendo un record. Una serata magica da vivere al massimo e senza nulla da perdere, cercando di riscrivere la storia.