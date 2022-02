Lazio - Bologna, sale il numero dei biglietti venduti. Ma il clima resta teso

RASSEGNA STAMPA - La nuova occasione della Lazio si chiama Bologna. Se è vero che diventa faticoso e complicato giocare a distanze di poche ore da una partita all'altra, è altrettanto vero però che almeno così, dopo una batosta come quella di San Siro, la squadra ha subito la chance di rifarsi, per di più in casa davanti ai propri tifosi. Che stanno rispondendo positivamente ai prezzi popolari decisi dal club per la sfida contro l'ex Mihajlovic di sabato (ore 15): secondo la rassegna di Radiosei, il dato sui tagliandi venduti sarebbe arrivato a 12.500, con la possibilità di toccare quota 20mila al momento del fischio d'inizio (capienza massima del 50%). Un buon numero, anche se il clima teso degli ultimi giorni nei confronti della società rimarrà, e di certo non aiuta il 4-0 incassato contro il Milan. Una buona dose di colpa resta addosso alla dirigenza dopo un mercato deludente, ma anche la squadra deve dare una risposta sul campo.

