Lazio - Cagliari, esame importante per Musacchio: in palio Inter e Bayern Monaco

Lazio - Cagliari è come se fosse uno dei compiti in classe più importanti dell'anno scolastico di Musacchio. Il primo, quello per partire con il piede giusto e dimostrare il proprio valore. Dopo il grande spezzone concessogli da Inzaghi a Bergamo contro l'Atalanta, il difensore argentino è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia biancoceleste. Domenica sera all'Olimpico arriva la squadra di Di Francesco in piena crisi di risultati e che cerca una svolta in chiave salvezza. Il mister si fida di Mateo e, complice anche la squalifica di Patric, lo lancerà subito dall'inizio come terzo di destra della sua linea difensiva, al fianco di Hoedt e Acerbi. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il centrale ex Milan e Villarreal non gioca una gara dall'inizio da più di un anno. Era il 2 febbraio 2020 quando i rossoneri pareggiarono a San Siro con il Verona. Poi qualche altro spezzone prima dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. La Lazio per lui è un'occasione irrinunciabile e Musacchio non vuole lasciarsela scappare. Sul valore e l'esperienza del giocatore ci sono pochi dubbi, bisognerà capire quale sarà la tenuta fisica. Se l'argentino si dimostrerà pronto e all'altezza, Inzaghi potrebbe pensare di confermarlo per i prossimi match delicatissimi contro Inter e Bayern Monaco.