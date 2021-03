Lazio, Caicedo alza bandiera bianca: non ci sarà a Udine

Felipe Caicedo salterà la trasferta di Udine. La brutta notizia scuote casa Lazio, alla vigilia della sfida contro la squadra di Gotti. L'ecuadoriano s'era recato ieri in Paideia, soffre per un problema al piede, s'aggiunge alla fascite plantare che l'ha tormentato in questo ultimo mese. Non sta bene, sente dolore, non verrà rischiato, si rivedrà dopo la sosta, utilizzerà queste due settimane per rimettersi in sesto. Una tegola per Inzaghi che contava su Caicedo per affrontare l'Udinese, l'aveva risparmiato a Monaco, sembrava potesse partire dal primo minuto alla Dacia Arena. Non sarà così.