Lazio, Canigiani: "A Genova in 3500. La convivenza coi tifosi avversari deve essere normale"

Cresce l'attesa attorno ai prossimi impegni della Lazio: il Genoa a Marassi domenica 23, poi il Bologna in casa sabato 29 febbraio. Il Responsabile Marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è itnervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per fare un punto sulla situazione biglietti. Ecco il suo intervento: “I colleghi del Genoa, oltre agli oltre 2.000 tagliandi del settore ospiti, stimano di aver venduto circa 1.000 biglietti. Il totale non dovrebbe quindi superare le 3.500 unità di sostenitori biancocelesti presenti al Ferraris. La squadra avrà certamente un grande sostegno nonostante il capoluogo ligure non sia perfettamente collegato dal punto di vista aereo e ferroviario: molti raggiungeranno Marassi in auto o pullman. Poter assistere a una partita fianco a fianco di persone che tifano un’altra squadra dovrebbe essere la normalità. Occorre cogliere al balzo queste aperture da parte delle autorità: la convivenza deve essere normale. Si dovrà pensare solo ad assistere ad un grande spettacolo senza badare ai colori del cuore delle persone sedute al proprio fianco".

LAZIO - BOLOGNA - "La vendita per Lazio-Bologna conta già oltre 8.000 tagliandi venduti in poco più di ventiquattr’ore, il totale ha già raggiunto quota 30.000 se aggiungiamo gli abbonati: il numero m’induce a pensare che il settore Nord, tra Curva e Distinti, sia già in via d’esaurimento. La gara di sabato 29 febbraio contro gli emiliani è una delle partite in cui gli Under 14 potranno accedere gratuitamente allo Stadio Olimpico nei settori Distinti Sud-Est, Tribuna Tevere laterale e in Monte Mario. L’iter è sempre il medesimo: l’adulto dovrà recarsi presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store abilitati, acquistare un biglietto intero per sé e richiedere l’omaggio per il ragazzo. Per l’incontro casalingo del prossimo 29 febbraio sarà attiva anche la promo Sky per gli abbonati extra: tali clienti potranno richiede massimo quattro codici da utilizzare online per acquistare un tagliando d’accesso per la Tribuna Monte Mario al 50% di sconto".

PREZZI E BUSINSIEME - "La nostra politica dei prezzi partiva, negli scorsi anni, da una situazione complicata: oggi si raccolgono i frutti di quanto seminato con le varie promozioni, soprattutto quelle dedicati ai bambini. Certamente aiutano anche i risultati della squadra perché, inutile nascondercelo, molto gravita intorno a questo aspetto. Per il confronto con la squadra di Mihajlovic sarà attivo il Bus Insieme: abbiamo già 21 punti di partenza, per Lazio-Inter si era raggiunta quota 24 ma siamo ancora a tanti giorni dalla gara quindi non è escluso che possano aumentare. Una app per questo servizio? Arriveremo a questo ma anche ad altre attività che ci auguriamo possano facilitare l’arrivo allo stadio”.

