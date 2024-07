Lazio, Castellanos al bivio: tra mercato e la nuova stagione alle porte

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sentire il peso di essere il sostituto di Ciro Immobile non è stato semplice per nessun giocatore e allo stesso modo non lo è stato per il Taty. Con la partenza del bomber biancoceleste anche Castellanos ha potuto alleggerire la pressione e l'argentino ha dimostrato di stare bene giocando con leggerezza come accaduto nell'amichevole vinta contro il Rostock. Baroni lo apprezza, lo consiglia, cerca strategie per far sì che possa finalizzare ancor di più.

Dall'altro lato le sirene di mercato sono sempre accese. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Lotito in primis ha assicurato che l'attaccante non è in vendita ma un ritorno importante, e un'offerta altrettanto importante, del Girona potrebbe riaprire la questione. Il club catalano ha praticamente ceduto Dovbyk alla Roma e ha già tentato un assalto al Taty. Per strapparlo alla Lazio servono però almeno 20 milioni.