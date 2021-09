Lazio, Cataldi ha guadagnato la fiducia di Sarri: e ora si candida come leader

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è stato l’unico romano a scendere in campo nel derby di domenica. Il ragazzo è cresciuto in casa Lazio, nonostante qualche anno fuori è sempre tornato a casa rimboccandosi le maniche per cercare di avere il suo spazio nella squadra. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Cataldi sta lavorando duro e si impegna per convincere Sarri che anche lui c’è. Il mister è ben contento di accontentarlo ripagando il suo impegno e la sua determinazione impiegandolo in campo. Certo la concorrenza è alta e soprattutto chi sostituisce ha un peso specifico nella squadra, Lucas Leiva nonostante l’età si conferma una sicurezza per la Lazio. Giovedì potrebbe essere un’altra occasione per dimostrare a Sarri che può contare su di lui.

