Lazio, Cataldi non ce la fa: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E' rassegnato, per la trasferta alla Dacia Arena non c'è davvero nulla da fare. Danilo Cataldi è ancora alle prese con il brutto trauma contusivo al polpaccio destro che si porta dietro da Inter - Lazio. Il dolore non è scomparso tanto che non riesce a correre, e si limita alle sedute fisioterapiche e agli sforzi in palestra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ieri non si è sottoposto a nuovi controlli strumentali, non sono stati programmati nemmeno per oggi, ma potrebbe essere valutato verso fine settimana. La fretta non c'è, Sarri ha recuperato comunque Vecino, ieri in gruppo durante la ripresa a Formello. Ci proverà per la Cremonese, la penultima di campionato.