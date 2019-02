Lazio, Cataldi: "Vittoria sporca ma importantissima. Siviglia? Abbiamo sensazioni positive..."

Al termine della partita fra Lazio ed Empoli vinta dai biancocelesti grazie alla rete di Caicedo, Danilo Cataldi, subentrato quest'oggi al posto di Milinkovic, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Difficile entrare in una partita così soprattutto se non giochi da un po’. Era una partita molto fisica in quel momento, ma abbiamo fatto bene. Sono gare fondamentali da vincere per raggiungere il quarto posto. Questa e quella con il Frosinone sono vittorie un po’ sporche ma importantissime".



IL CALENDARIO - "Gli impegni così ravvicinati? È stato difficile preparare tutte le partite. Dopo la Juventus c’è stata quella ravvicinata con l’Inter. Quella l’abbiamo affrontata molto bene. Queste due erano difficili anche perché c’era un po’ di stanchezza. Non c’era molto tempo e abbiamo fatto quello che potevamo. Siamo andati oltre la tattica e la tecnica, abbiamo badato al sodo. Questo era l’importante, tutti hanno dato una mano alla causa. Cerco di mettermi a disposizione del mister per qualsiasi ruolo. Sono stato contento di aver dato una mano alla squadra a portare a casa questi tre punti".



ROMULO E NETO - "Faccio i complimenti a Romulo per l’esordio. Non era facile, è arrivato da poco e si è subito calato nella parte dandoci una grande mano. Mi trovo bene con tutti e cerco di aiutare tutti. Faccio anche i complimenti a Pedro Netro, negli ultimi minuti ci ha fatto guadagnare campo. Tutti insieme possiamo dire la nostra fino alla fine".



SIVIGLIA – “Dovremo stare attenti a tante cose, sono la classica squadra spagnola abile nel possesso palla. Dovremo avere tanta pazienza. Da domani cominceremo a pensarci. Ora riposiamoci un po’”.

Il centrocampista classe '94 è poi intervenuto anche in mixed zone fotografando il momento della squadra: "Un'altra vittoria preziosa dopo due sconfitte in campionato che non meritavamo. Erano due gare fondamentali per sistemare un po' la classifica, ora ci concentriamo sull'Europa League. Sono entrato in un momento difficile, c'era da fare un lavoro sporco, eravamo molto stanchi per queste partite così ravvicinate. Sono contento però di aver aiutato la squadra a portare a casa i tre punti. Volevamo sfruttare al massimo queste due gare favorevole e ci siamo riusciti anche in maniera sporca con un po' di cattiveria in più. Contava solo vincere. Tour de force? Ci stiamo allenando bene e con intensità, a parte questa ultima settimana dove abbiamo avuto più partite che allenamenti a disposizione. Non è facile preparare così tante partite una dopo l'altra ma abbiamo dato un bel segnale sia contro Napoli e Juve sia contro l'Inter in Coppa Italia. Adesso ci proiettiamo alla sfida di Europa League. Le sensazioni sono positive. Affrontiamo una grande squadra ma anche il Siviglia deve preoccuparsi di noi. Sarà una partita aperta, ce la giocheremo fino all'ultimo".