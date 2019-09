Lazio, colloquio Lotito - Raggi in Campidoglio: “Prendo un appuntamento?” - F&V

“Allora prendo un appuntamento presidente?”. Si è concluso così, prima di un incoraggiante “Ci sentiamo dopo”, il colloquio andato in scena tra il patron della Lazio Claudio Lotito e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. I due si sono incrociati casualmente a margine dell'evento di oggi sugli Europei di calcio dei non vedenti che si terranno tra pochi giorni nella Capitale. Approfittando della calca generale, il presidente biancoceleste e il primo cittadino romano hanno parlato dei progetti futuri del club, strettamente legati alla città. Da quello che i nostri inviati sono riusciti a captare, Lotito dovrebbe aver invitato Raggi a vedere più da vicino il centro sportivo di Formello, rinnovato e ampliato con gli ultimi lavori estivi. E proprio questo dovrebbe essere il luogo del fantomatico “appuntamento”. Un'occasione per parlare anche del nuovo stadio, che il patron ha nominato nel discorso intrapreso con il sindaco. Novità in vista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, MILINKOVIC ORA RINNOVA

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 16/9