Lazio, contro il Bologna vince il sarrismo: i numeri del match

Quarto clean sheet consecutivo in Serie A e un attacco ultra offensivo. La Lazio di Maurizio Sarri vince sul Bologna per 3-0 scordandosi della debacle contro il Milan. Il rigore trasformato da Ciro Immobile e le doppie frecce scagliate da Mattia Zaccagni hanno portato il Comandante alla vittoria. Stando a come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti l'hanno vinta per il cinismo sotto porta e la precisione. Infatti, per quel che concerne la classifica dei tiri totali, la Lazio segna 12 vs 11, di questi 6 nello specchio per Maurizio Sarri e 3 per Mihajlović. E ancora, per i tiri da dentro l'area la squadra capitolina ne ha realizzati ben 11 contro i 7 dei rossoblù. Stando invece al dato relativo ai duelli vinti c'è molto equilibrio, la Lazio ne conta 44 e il Bologna 43. Se una delle richieste del tecnico biancoceleste è mantenere un buon palleggio, i numeri ieri sono stati dalla sua parte tanto da realizzare 587 passaggi contro i 468 del Bologna per una precisione pari a 89,10% vs 86,50%. Infine, il possesso palla era nettamente superiore quello dei padroni di casa 55,60% contro il 44,40% di Mihajlovic. Numeri che sono sicuramente confortanti per il tecnico toscano, la speranza è che la squadra possa ripetersi anche nella sfida di giovedì in Europa League: il Porto è prossimo.