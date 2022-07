Lazio, cresce il dato degli abbonati e arriva il biglietto NFT: le novità

La Curva Nord e i distinti adiacenti viaggiano verso il sold out. intanto arriva una novità digitale destinata a cambiare il modo di...

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Prosegue spedita la campagna abbonamenti della Lazio che spera di raggiungere presto quota 20mila. Ieri è stata superata quota 17200 e c'è tempo per abbonarsi fino all'8 agosto. La Curva Nord e i distinti adiacenti vanno verso il sold out ed è caccia agli ultimi posti Intanto, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società è pronta a lanciare una novità: i biglietti NFT. In collaborazione con Binance nasce l'idea di un nuovo modo di ticket non più cartaceo. I “No Fungible Token “ sono dei ticket digitali che non potranno essere contraffatti o soggetti a bagarinaggio. I tagliandi saranno a disposizione sul proprio smartphone e potranno essere utilizzati anche dagli abbonati basterà caricare la tessera online. Così facendo verrà generato un QR Code. A tal proposito sono previsti sconti sul merchandising e sui biglietti per le partite. La Lazio sta valutando se fare o meno un mini-abbonamento per le tre gare di Europa League che si giocheranno allo Stadio Olimpico. Nei prossimi giorni sono attese novità.