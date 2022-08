Lazio, domani saranno presentati due nuovi acquisti: i dettagli

Nella giornata di domani, a Formello, saranno presentati due dei sette nuovi acquisti arrivati nella Capitale in questa sessione di mercato...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono sette gli acquisti della Lazio fino a ora, considerando anche l'ultimo arrivato Vecino che sarà ufficializzato a breve. La maggior parte di questi hanno già avuto un primo contatto con il mondo biancoceleste e, nel corso di questi giorni, potranno raccontare le loro prime impressioni. Già dalla giornata di domani, come comunicato dalla S.S. Lazio, si presenteranno in conferenza stampa Nicolò Casale e Matteo Cancellieri. I due ex Hellas Verona avranno così l'occasione di parlare per la prima volta da giocatore biancocelesti. Questi i dettagli resi noti dalla società tramite un comunicato ufficiale:

"I nuovi calciatori biancocelesti Nicolò Casale e Matteo Cancellieri interverranno in conferenza stampa domani, martedì 2 agosto, alle ore 16:00, presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio".