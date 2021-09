Visite mediche per Mattia Zaccagni. A una settimana dal suo arrivo a Formello, domani mattina l'ex numero 10 si presenterà in clinica Paideia per gli accertamenti strumentali non effettuati una volta conclusa l'operazione tra i due club, avvenuta nell'ultimo giorno di mercato. Domenica contro il Milan arriverà la prima convocazione in biancoceleste.