Lazio, ecco quanti abbonamenti sono stati sottoscritti in meno di 24 ore: i numeri

"Avanti Insieme" è questo lo slogan utilizzato dalla Lazio per lanciare la campagna abbonamenti in vista della stagione 2022/2023. La società con un post pubblicato sui social, un mix di foto della passata stagione, ha dato il via alla vendita. Come appreso dalla nostra redazione a meno di 24 ore dall'inizio della vendita sono già 2.300 gli abbonamenti sottoscritti. Un dato incoraggiante e che fa ben sperare in vista del proseguo della campagna che terminerà il 10 agosto alle ore 19.00.