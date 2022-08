Lazio, elezioni politiche del 25 settembre: Lotito verso la candidatura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre è ormai alle porte. In questi giorni i partiti stanno definendo la rosa delle candidature, sia nei listini proporzionali che nei collegi uninominali di Camera e Senato. Il termine ultimo per la consegna della documentazione necessaria è alle 20 del 21 agosto, quando calerà il sipario nelle cancellerie delle Corti di appello e inizierà la corsa all'ultimo voto. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione anche il presidente della Lazio Claudio Lotito è in lizza per la candidatura, come avvenuto alle politiche del 2018. Il numero uno biancoceleste è stato corteggiato sia da Forza Italia che dalla Lega, ma per motivi di appartenenza ha declinato le avances del Carroccio, optando per il partito di Silvio Berlusconi. Lotito è tra i papabili per un posto nel listino proporzionale di Camera o Senato di Campania, Calabria o Sicilia: il diretto interessato sta riflettendo sulla scelta, memore anche di quanto successo quattro anni fa.

NEL 2018 - Alle scorse elezioni politiche Claudio Lotito correva per Forza Italia nel listino proporzionale del Senato del collegio Campania 1. Era secondo in graduatoria (alle spalle di Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella) e in prima battuta non risultò eletto. Dopo aver presentato ricorso (basato sull'attribuzione dei resti) e aver atteso dei tempi biblici, il 4 agosto 2020 la Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama attribuì il seggio al presidente biancoceleste. La partita venne chiusa dopo l'udienza pubblica svoltasi il 24 settembre 2020, ma il passaggio in aula ci fu soltanto il 2 dicembre 2021 quando un'ordine del giorno presentato da Loredana De Petris (senatrice di Liberi e Uguali e capogruppo del gruppo Misto) e passato a maggioranza impose una nuova valutazione della Giunta. Il 16 dicembre 2021 la Giunta diede un nuovo via libera all'assegnazione del seggio a Lotito, ma da allora il passaggio in aula non più è stato calendarizzato. Stavolta il patron della Lazio vuole prendersi da subito ciò che gli spetta, senza rimanere imbrigliato tra cavilli burocratici e tatticismi dei partiti.

