Lazio, Fabiani e il discorso alla squadra dopo Udine: i temi

RASSEGNA STAMPA - Le scorie dell'Udinese non devono intaccare il gruppo squadra, c'è il Milan ad attendere la Lazio, ma un chiarimento è comunque necessario. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi alla ripresa a Formello il ds Fabiani parlerà al gruppo. Come riporta Il Messaggero, al diesse non è affatto andato giù che la squadra si sia fermata in occasione del gol convalidato a Lucca. Doveri ha ignorato la bandierina alzata del guardalinee Garzelli, tutti hanno protestato. Non solo, un’ora prima dell’allenamento, alle 17, andrà in scena il canonico incontro annuale con gli arbitri, rappresentati da Mariani, e ci sarà un chiarimento. Poi la Lazio inizierà la preparazione in vista di sabato contro il Milan all'Olimpico.