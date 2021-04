Lazio, Gaia dimessa e Inzaghi spera per il Benevento: ecco quando farà il tampone

Alla Lazio manca il suo condottiero in panchina e i biancocelesti sperano di riabbracciare mister Inzaghi già domenica nella gara interna contro il Benevento. Il tecnico insieme alla sua famiglia è in isolamento dal 7 aprile. La moglie Gaia per fortuna sta meglio, è stata ricoverata allo Spallanzani per il leggero aggravarsi delle sue condizioni, ma ora è di nuovo a casa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per Simone il giorno X è quello di sabato data in cui si sottoporrà al tampone e scoprirà se è ancora positivo oppure se l'incubo Covid è stato sconfitto. Gli esiti dovrebbero arrivare massimo domenica mattina ma nel caso fosse negativo è molto probabile che debba rifare le visite di idoneità e quindi il suo ritorno potrebbe slittare alla gara contro il Napoli del 22 aprile. Come la settimana scorsa Inzaghi da oggi rinizierà a seguire la sua squadra da remoto con la speranza che domenica possa tornare ad occupare il suo posto in panchina.

Calciomercato Lazio, non solo Borrè: Tare studia dei colpi a parametro zero

Serie A, quante perdite senza tifosi: ecco i mancati incassi della Lazio

TORNA ALLA HOME