Lazio, Gila è dominante in difesa: i numeri sono da campione

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La crescita di Mario Gila non è passata inosservata a nessuno, non può esserlo. Il centrale spagnolo nell'arco di pochi mesi ha fatto un salto enorme nella sua carriera e in futuro è destinato a migliorarsi ancora, come confermato anche dal suo manager. Passi avanti evidenti che sono confermati anche dai numeri di questa stagione.

Tornato dal duplice infortunio che non gli ha permesso di essere arruolabile e in forma a inizio stagione, ora il numero 34 è tornato a prendersi il posto da titolare nella Lazio, confermandosi una colonna portante della squadra di Marco Baroni. Come riporta Il Corriere dello Sport, Gila è il difensore che ha vinto più duelli nella rosa biancoceleste (59), ma anche il secondo giocatore per contrasti vinti con 16, dietro i 28 di Rovella.

Sempre alle spalle del centrocampista è il secondo per media di passaggi riusciti a partita (52; l'ex Monza 56) ed è il secondo anche per respinte difensive, 14 contro le 18 di Romagnoli. Un esempio perfetto di dominanza in ogni fase di gioco, da quella difensiva, a quella di costruzione, con un piccolo dettaglio in aggiunta: tra i difensori - terzini compresi - è l'unico ad aver già trovato il gol.