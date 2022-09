Lazio, gli eccessi di Sarri conquistano i tifosi: il mister impazza sui social

Maurizio Sarri sta cambiando la Lazio. Si percepisce aria nuova nei quindici mesi del tecnico biancoceleste che ha rivoluzionato la rosa, modulo e modo di giocare. "Mi trovo bene qui a Roma, e per un allenatore non è mai semplice. Le persone che ho trovato a Formello hanno un affetto micidiale nei miei confronti. Questo ambiente ho iniziato molto velocemente a sentirlo mio, ho sentito di essere parte dell’ambiente Lazio”. Le parole in conferenza stampa dopo il successo sul Verona sono l'ennesima dimostrazione del legame che si sta creando tra l'allenatore e l'ambiente. Sarri ha sradicato le abitudini e gli usi degli ultimi anni. I suoi eccessi hanno conquistato anche i più scettici.

"Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti, io come responsabile ho l'obbligo di difendere i miei giocatori, la società e il popolo laziale. Lo rifarei tutta la vita". Dopo la sfida con il Napoli, Sarri ha difeso la squadra e il popolo laziale ha risposto presente. Allo stadio e sui social i sostenitori della prima squadra della Capitale sono dalla parte del mister. Anche il dito medio mostrato contro la panchina del Verona ha acceso il dibattito. Se da un lato gli addetti ai lavori hanno condannato il gesto, i tifosi hanno scelto ancora una volta l'ex Napoli. La foto dell'episodio spopola su Twitter, Facebook e Instagram. Ci ha messo un po' a conquistare tutti, ma adesso la squadra e i tifosi remano tutti nella stessa direzione. L'Olimpico è uno stadio caldo in cui è difficile giocare per gli avversari. I supporters sono un'arma in più importante e la riapertura della campagna abbonamenti aumenterà il numero di presenze assicurate allo stadio ogni domenica. Unità di intenti ed entusiasmo che aiutano e aiuteranno Immobile e compagni.

Quel suo essere spesso sopra le righe che inizialmente ha sorpreso, adesso attrae. Le proteste per l'arbitraggio contro i campani hanno fatto capire quanto l'allenatore voglia il meglio per la Lazio. Non è un caso che la risposta sia stata massiccia e immediata. I fan fanno sentire la loro voce dal vivo, ma anche alle radio e sui social non perdono occasione per ribadirlo. L'hashtag #iostoconSarri è andato virale e su Twitter è entrato nelle tendenze mondiali. Sarri ha conquistato tutti, adesso è ora di raccogliere i frutti.

Pubblicato all'1.00