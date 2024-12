Lazio, Guendouzi torna a Napoli dove tutto è iniziato. E Baroni punta su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dove tutto è iniziato, poco più di un anno fa. Matteo Guendouzi ritrova il Maradona per la sfida contro il Napoli. In Coppa Italia ha lasciato la maglia da titolare a Dele-Bashiru come partner di Rovella, ora è pronto a tornare dal primo minuto di fianco al nigeriano. Sarà compito del francese trascinare la Lazio in un momento di grande difficoltà del reparto (Castrovilli unico cambio).

Come scrive Il Corriere dello Sport non è una gara come le altre, si tratta infatti della prima squadra affrontata in biancoceleste. Era il 2 settembre 2023, il suo acquisto era stato ufficializzato da pochi giorni. Partito inizialmente dalla panchina, Guendouzi è entrato al 65' al posto a Kamada. Un impatto immediato, visto che in pochi minuti ha prima servito l'assist per Zaccagni e poi ha infilato il destro all'incrocio. Entrambe le azioni, però, cancellati dal VAR.

Quindici mesi dopo, l'ex Marsiglia è sempre più leader della Lazio. Oltre ai gol segnati (fin qui uno solo in trasferta), ha sempre messo a disposizione della squadra contrasti vigorosi, tanto fiato e passaggi a tutto campo. Dai recuperi difensivi agli inserimenti continui in avanti, tutto in un unico centrocampista. Nel big match di campionato sarà fondamentale il carattere e l'impeto di Matteo Guendouzi, come sempre.