Lazio, Hysaj si riprende la scena: Elseid prepara la sua rivincita

Il giocatore che non ti aspetti, che ti sorprende. Sì perché nella vittoria della Lazio sul Feyenoord sono tanti gli uomini copertina. La doppietta di Vecino, i guizzi di Felipe Anderson, le magia di Luis Alberto e le accelerazioni di Zaccagni sicuramente si sono presi la scena. Un successo importante con tante firme, ma che offre anche spunti interessanti. Uno su cui va sicuramente posta l'attenzione è la crescita costante di Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha giocato una delle sue migliori partite con la maglia della Lazio. Spinta costante sulla destra, sicuro in fase di non possesso, deciso in difesa l'ex Napoli si è preso anche gli applausi dell'Olimpico. Il numero 23 è arrivato nell'estate del 2021 come pupillo di Maurizio Sarri che lo aveva già allenato sia all'Empoli che al Napoli. La prima stagione, però, non è stata positiva tra incertezze e prestazioni opache. Il 28enne sembrava il lontano parente del calciatore ammirato in Campania e che vanta quasi 40 gare nelle competizioni europee. Hysaj ha faticato più di altri e da terzino sinistro.

A DESTRA CAMBIA TUTTO - Tante le voci si sono rincorse con Atletico Madrid e Valencia che avrebbero bussato alla porta dei biancocelesti tra gennaio e luglio. L'albanese, però, alla fine è rimasto in biancoceleste, ma ha perso il postoda titolare in favore di Lazzari e Marusic. Elseid, però, non ha mollato impegnandosi in ogni allenamento. Il terzino, così, ha saputo ritrovare spazio e, dopo gli ottimi spezzoni con Inter e Napoli, ha giocato una signora partita con il Feyenoord. La sensazione è che da terzino destro il ragazzo di Scutari renda meglio e si trovi molto più a suo agio rispetto all'altra fascia. Sarri si sfrega le mani perché, visto il calendario fitto di impegni, un'alternativa di qualità è sempre gradita. Sta a Hysaj continuare così e dimostrare di meritarsi lo spazio che il mister continua a dargli. Intanto il giocatore si gode il successo e sui social ha scritto: "Grande partita, forza Lazio".