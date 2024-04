Lazio, il club ha deciso di riscattare Guendouzi: le cifre dell'operazione

Guendouzi non tornerà a Marsiglia a fine stagione. A dare la notizia attraverso i social è il giornalista Fabrizio Romano, che annuncia la decisione della Lazio di attivare l'opzione per l'acquisto del francese. Il club francese riceverà 18 milioni di euro (compresi bonus) per il trasferimento a titolo definito del calciatore.

🚨🇫🇷 Mattéo Guendouzi’s permanent buy clause to join Lazio from Olympique Marseille has been activated.



OM receive €13m fixed fee plus €5m potential add-ons as part of the deal.