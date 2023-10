Lazio, il logo sulla maglia per 'rispondere' alla Roma: ci sarà il logo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Ma a lei pare normale mettere sulla propria divisa un riferimento alla città che compete con Roma per l'Expo?", aveva chiesto in modo retorico Lotito in merito alla partnership tra la il club giallorosso e il governo saudita. E da quel momento la società si è mossa per rispondere a tale ingiustizia. Il patron della Lazio si è detto pronto a sostenere Roma all'Esposizione Universale del 2030. Sempre attraverso la maglia. Come? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, utilizzando il logo dell'Expo 2030 e non la scritta SPQR come inizialmente si era ipotizzato. Se ne discuterà durante la sosta per le nazionali. Impensabile quindi vedere novità sulla divisa che domenica la squadra di Sarri utilizzerà per affrontare l'Atalanta. Più probabile si riesca ad andare a dama per la trasferta in casa del Sassuolo, sempre che tutte le componenti riescano a trovare un accordo. Lotito ha dato la propria disponibilità, ora la palla passa al Comitato di Candidatura Expo 2030.

