Lazio, Immobile a Formello: partita l'operazione recupero

Ciro Immobile ha iniziato il cammino verso il recupero. Martedì è arrivata la bruttissima notizia, una mazzata per la Lazio e la nazionale: edema vasto al polpaccio sinistro, sospetto stiramento, ma la presenza del versamento di sangue nel muscolo ha impedito di stabilire con certezza i tempi di recupero. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, vanno svolti ulteriori controlli dopo due o tre giorni per avere la diagnosi definitiva. Immobile li farà venerdì, ma nel frattempo da ieri a Formello è stato sottoposto ai primi trattamenti funzionali.

RIENTRO - Immobile dovrebbe saltare Juventus (20 novembre) e Lokomotiv Mosca (25 novembre), per Napoli - Lazio del 28 novembre serve un nuovo aggiornamento tra due settimane. Ciro ha una generosità fuori dal comune che l'ha portato spesso a giocare anche in condizioni precarie: contro Marsiglia e Salernitana aveva un problema al collaterale esterno del ginocchio sinistro eppure non ha fatto mancare il proprio apporto. Stavolta però si sceglierà di non forzare, di non rischiare problemi più gravi. Il soleo (interessato dall'infortunio) è un muscolo molto delicato e sono sconsigliati recuperi affrettati. Il rammarico di non avere la leggenda Immobile nella parte più delicata del calendario è enorme, ma la Lazio vuole evitare ricadute.