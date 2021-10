Lazio, Immobile il destino e la storia: da Bergamo a Bergamo per chiudere il cerchio

Da Bergamo a Bergamo, 1896 giorni dopo. Ciro Immobile a caccia del mito, alla ricerca dell'immortalità e con il destino che sembra voler mandare segnali che solo lui sa modellare. Quando il capitano della Lazio farà il proprio ingresso sul prato del Gewiss Stadium, casa dell’Atalanta, saranno passati cinque anni, due mesi e nove giorni dalla sua prima con la maglia del club più antico e titolato di Roma. Ricorrenze e giochi del fato che si diverte a disegnare traiettorie inesplicabili. Perché va bene l’esordio di Ciro, datato 21 agosto 2016, proprio a Bergamo, a casa della Dea, ma quel giorno arrivò soprattutto il primo gol con la Lazio di quello che nel giro di poco sarebbe diventato leader e simbolo di questa società. Immobile firmò il vantaggio laziale in quella rocambolesca partita, poi finita 3-4 per la squadra allora allenata da Simone Inzaghi. Gol, dicevamo: concetto imprescindibile se si parla di Immobile. Pane quotidiano di un ragazzo che in questi cinque anni, due mesi e nove giorni ha vinto tre trofei, due classifiche dei marcatori in Serie A, una in Europa League, una scarpa d’oro ed eguagliato il record di reti realizzate in un singolo campionato (36). Immobile è a quota 158 reti segnate con la Lazio, un’enormità, un numero clamoroso che gli ha permesso di mettersi alle spalle mostri sacri come Giordano, Signori e Chinaglia e ora puntare dritto a Silvio Piola ancora assiso sul trono dei bomber laziali con 159 centri.

RISCATTO E LEGGENDA - La storia verrà scritta prima o poi; farlo a Bergamo sarebbe bello, la chiusura di un cerchio ideale aperto quel 21 agosto di cinque anni fa, quando Ciro era arrivato a Roma in cerca di rilancio, di un nuovo trampolino dopo le esperienze negative a Dortmund e Siviglia. Lui e la Lazio avevano in comune la voglia di riscossa, di riprendersi un futuro che sembrava voler sfuggire. Il presente è un crocevia importante, una partita che può dare autostima, può diventare davvero propulsore per una squadra che, dopo cinque anni, sta tentando di rimodularsi, di trovare una nuova identità sotto la guida di Maurizio Sarri e per farlo ha bisogno anche del miglior Immobile. Quello che non s’è visto nelle ultime uscite, anche perché costretto a giocarle tutte, considerata l’assenza di un’alternativa affidabile. Immobile ci proverà a chiudere quel cerchio, a rompere un digiuno che sul campo dell’Atalanta dura proprio da quel 21 agosto 2016. Già, sono passati cinque anni e due mesi dall’ultima rete di Immobile in casa dell’Atalanta, nonostante le gare al “Gewiss” siano state sempre ricche di gol. Undici, da allora, quelle realizzate dalla Lazio tra le mura nerazzurre. Cerca riscatto Immobile. Proprio come allora. E cerca il gol, quello che in questi cinque anni, è stato compagno fedele di cammino. Quel gol che gli permetterebbe di riscrivere la storia, entrare nella leggenda e chiudere un cerchio aperto a Bergamo. Cinque anni fa.