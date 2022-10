Lazio, inizio super per la squadra di Sarri: il confronto con lo scorso anno

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

I numeri della Lazio in campionato, dopo nove giornate, sono ottimi. La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di esser cresciuta e i tifosi sperano che nel corso della stagione i loro beniamini siano in grado di mantenere lo stesso ritmo. Fermando però il tempo e, anzi, guardando al passato: diventano evidenti i grandi passi in avanti fatti dai giocatori biancocelesti rispetto alla prima Lazio "sarriana". Confrontando, infatti, i numeri rispetto alla passata stagione la prima cosa che si nota sono i 6 punti di vantaggio. La Lazio, infatti, ha racimolato 20 punti in 9 partite (media: 2,22 a partita), rispetto ai 14 raccolti lo scorso anno nello stesso numero di match disputati (media: 1,55 a partita). Già questo potrebbe bastare per evidenziare una partenza più forte e decisa, ma i dati non si limitano a ciò. Entrando più nel dettaglio: sono ben 6 le vittorie in questo campionato, 2 i pareggi e 1 sola la sconfitta (contro il Napoli capolista), mentre nel 2021/2022 combaciavano solo i pareggi , al netto di 4 trionfi e addirittura 3 insuccessi.

GOL FATTI E SUBITI - Messo in mostra l'importante passo avanti della Lazio, bisogna ora analizzare alcune delle motivazioni che lo hanno permesso. La squadra di Sarri si è sempre dimostrata in grado di segnare molti gol, spesso utili per sopperire agli errori difensivi, ma quest'anno la musica, per ora, sembra essere cambiata. La Lazio, inizialmente criticata perché segnava di meno, ha gonfiato la rete per 21 volte, ovvero in due occasioni di più rispetto all'anno passato (19), dimostrandosi una squadra offensiva e cinica (come confermano i tre 4-0 consecutivi). Il vero dato, però, che stupisce è quello inerente alla fase difensiva, in questo inizio di stagione più solida e sicura. Sono, infatti, solo 5 i gol incassati da Provedel, a fronte dei 17 dello scorso anno. Una differenza abissale tra le due "squadre" che spiega il cambio di passo rispetto allo scorso anno. La Lazio di Maurizio Sarri, o meglio, la seconda Lazio di Maurizio Sarri è la miglior difesa del campionato a pari merito con l'Atalanta e il secondo miglior attacco dietro il Napoli (22). Insomma, sono passate solo 9 giornate, e ogni numero può risultare vano, ma una certezza c'è ed è evidente: questa Lazio è partita in maniera straordinaria.