Lazio-Inter, Felipe Anderson: “Gol? Loro hanno giocato, è stato giusto proseguire”

Nell'ottava giornata di Serie A, la Lazio rimonta e batte l'Inter 3-1 tra le mura amiche dell'Olimpico. Felipe Anderson, autore del secondo gol biancoceleste, ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo partiti con la mentalità giusta nel primo tempo. Abbiamo creato occasioni e abbiamo palleggiato bene. Siamo andati sotto, ma non ci siamo abbassati. Abbiamo fatto il nostro gioco come chiede il mister e questo ci ha portato alla vittoria.

REAZIONE - “Abbiamo mantenuto la crescita costante durante la partita. Sapevamo che stavamo giocando bene. All’intervallo il mister ci ha dato la carica. Abbiamo tenuto alta la concentrazione ed è arrivata la vittoria".

MOTIVAZIONI - "Vogliamo essere una squadra vincente. Dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali. Non possiamo scegliere le motivazioni. Alla fine contrano i tre punti".

GOL - “Mi rivolgo a tutti coloro che mi dicono che sono antisportivo. So chi sono, ho sempre giocato per il fair play. Loro hanno proseguito dopo che Dimarco è caduto e hanno provato a fare gol. Li abbiamo sentito che lui poteva alzarsi. Mi dispiace trovarmi in questa situazione ma è stato giusto continuare"

MIGLIORAMENTI - "Abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi e nel calcio che vogliamo fare. Sappiamo che ogni tanto andremo in difficoltà. Lavoreremo per cercare di non andare sempre in svantaggio. Oggi abbiamo mantenuto la calma e il nostro palleggio sapendo che la partita dura 90 minuti".

OBIETTIVO DI GOL? - "Penso alla squadra. Aiutando spero di fare tanti gol. Ho iniziato bene con gol, assist e vittorie. Sono contento di dare il mio contributo".