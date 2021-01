Lazio, Inzaghi in conferenza: "Iniezione di autostima per il derby. Caicedo? Lo voglio con me"

La Lazio vince e finalmente convince al Tardini contro il Parma. Ducali battuti per 2-0 grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo. Segui in diretta la conferenza scritta di Simone Inzaghi su Lalaziosiamonoi.it.

Un bilancio di questa gara?

Nel primo tempo in alcune situazioni ci è mancata cattiveria, le partite sono complicate se non le chiudi. Abbiamo rischiato in un'occasione. Nel secondo tempo però siamo entrati in campo col piglio giusto e abbiamo vinto una partita importante per noi.



Il derby può rappresentare una svolta per la stagione?

In campionato sicuramente. In Europa siamo consci di quello che abbiamo fatto. In campionato ci mancano un paio di vittorie che senza lo sforzo fisico e mentale che abbiamo avuto, probabilmente avremmo vinto. Mancano 21 partite, avremo tempo per migliorare la nostra classifica, è chiaro che queste due vittorie ci danno autostima e fiducia in vista del derby di venerdì.

Caicedo può davvero partire?

Sul mercato abbiamo un continuo colloquio con Tare che è bravissimo a fare il suo lavoro. Il mio auspicio è di avere la rosa al completo, con quei ragazzi che mi hanno portato a fare grandi cose in quattro anni. Nel dopo Covid non li ho mai avuti tutti. A Roma oggi c'erano Strakosha, Fares, Correa e Lulic, a me basterebbe avere questi quattro con me. Anche Caicedo? Quello sicuramente. Sta facendo benissimo da quattro anni, è un valore aggiunto e siamo contenti di averlo con noi.



Termina qui la conferenza stampa di Simone Inzaghi.