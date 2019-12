Lazio, Inzaghi può battere di nuovo il "maestro" Eriksson: altro record nel mirino

A Cagliari nessuno poteva fermarlo, faceva su e giù per la panchina seguendo passo passo i movimenti. Ha urlato, dato indicazioni, ci ha creduto fino alla fine quando il tempo sul cronometro sembrava volgere al termine. Come i suoi ragazzi, che come ogni anno lo riempiono d'orgoglio: "Non sono due mesi o otto vittorie, sono quattro anni che mi emozionate", le sue parole alla cena di Natale andata in scena all'Eur. Ebbene si, otto vittorie consecutive, non un record ma poco ci manca. Agguantati Rossi (2006/2007) e Pioli (2014/2015), le uniche due volte in cui la Lazio ha conquistato il terzo posto nell'era Lotito. E a quota 9 davanti a tutti c'è il maestro Sven Goran Eriksson, che le ottenne nel campionato 1998/99, pochi mesi prima che Inzaghi approdasse alla Lazio, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei.



A Inzaghi basterebbe vincere il 5 gennaio in casa del Brescia per agguantarlo, sarebbe un altro traguardo storico per lui e per la Lazio. E i numeri sono tutti dalla sua parte. Solo una volta in stagione i biancocelesti non sono riusciti a rimontare una situazione di svantaggio (contro l'Inter a San Siro). Miglior attacco del campionato, solamente tre gol subiti nelle riprese, 11 invece quelli realizzati nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Numeri da record, questa Lazio può sognare.

