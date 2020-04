Lazio, Inzaghi rinnova e raddoppia: a breve incontro con Lotito

Gli occhi di mezza Europa su di lui, dal Barcellona al PSG. Stavolta non stiamo parlando di Milinkovic, Luis Alberto o chicchessia... le luci dei riflettori sono tutte puntate su Simone Inzaghi, vero caposaldo da ormai quattro anni di una Lazio che non fa altro che stupire e lasciare tutti a bocca aperta. E questo il presidente Lotito lo sa, specialmente dopo aver passato l'estate scorsa alla rincorsa di un rinnovo che inizialmente sembrava lontanissimo. Fortunatamente all'epoca si risolse tutto con un prolungamento di contratto - con buona pace della Juventus e simili. Una storia d'amore, quella tra Inzaghi e Lazio, che prosegue ininterrottamente da vent'anni e che vuole proseguire ancora. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, il precedente rinnovo di un solo anno verrà esteso al termine della stagione in corso (in stand by causa emergenza Covid-19). Stagione che, qualora dovesse proseguire anche a estate inoltrata, farà sì che l'incontro tanto atteso tra Inzaghi e Lotito verrà anticipato, onde evitare di ridursi all'ultimo.

OBIETTIVO SCUDETTO - Con un contratto da 2 milioni più bonus (lo scudetto aggiungerebbe 500 mila euro allo stipendio) in scadenza nel 2021, il presidente biancoceleste intende riconoscere un aumento che renda giustizia a quanto di buono fatto da Inzaghi in questi anni sulla panchina della Lazio, estendendo l'accordo per ulteriori due anni. Con una Champions League praticamente in tasca, l'obiettivo numero uno rimane la vittoria del campionato: Inzaghi sarebbe il primo a farlo sia da giocatore sia da allenatore. Per un mister sempre più sotto il segno dell'aquila.

