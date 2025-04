Lazio, Isaksen rivela: "Il fatto che la partita fosse a rischio ci ha innervositi"

Il Bodo/Glimt domina, la Lazio esce sconfitta dal primo round dei quarti di finale di Europa League. Dopo la partita l'esterno biancoceleste Gustav Isaksen ha parlato ai media norvegesi, tra cui il portale Dagbladet, soffermandosi sulle condizioni climatiche avverse prima del fischio d'inizio e sulla prestazione delle due squadre. Ha poi rilasciato anche un pensiero sul ritorno all'Olimpico. Di seguito le sue parole.

"C'erano notizie che dicevano che la partita poteva essere a rischio, queste informazioni sono uscite sui giornali italiani. Non è una cosa a cui siamo abituati. Ci ha reso un po' nervosi, ma non è una scusa. Sapevamo che c'era anche la possibilità di giocare. Il Bodo è stato migliore di noi, spero e credo che possiamo batterli in casa. Non è finita. Sono rimasto molto sorpreso da come giocano bene, i miei compagni di squadra mi hanno detto che loro qui si trovano a meraviglia, ma che fuori casa vanno in difficoltà".