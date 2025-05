Lazio, mancano i terzini: Baroni ha solo Pellegrini per la Juve. E gli altri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un terzino per la Juventus, con la speranza di averne altri due o tre anche se non al 100%. La Lazio per il momento può contare solo su Luca Pellegrini, irrinunciabile dopo tre assist nelle ultime quattro partite di campionato. Marusic ha preso una botta a Empoli: è a riposo, può saltare anche l'allenamento di oggi, come scrive Il Corriere dello Sport. Ma proverà a fare un test domani, vuole esserci.

Anche Lazzari è ai box: si era fatto male a un polpaccio contro il Genoa, proverà ad anticipare il rientro per strappare al massimo una convocazione. Da tre settimane è fermo pure Tavares, ormai perso nelle esitazioni più che nei problemi fisici (infortunio all'adduttore sinistro), secondo quanto riportato dal quotidiano. Deciderà lui, in base a come si sente fisicamente e mentalmente, se ci sarà all'Olimpico. C'è poi Hysaj, fuori dal contro perché squalificato: salterà la Juventus e tornerà contro l'Inter.

La soluzione d'emergenza di Baroni è Gila terzino. L'ha già fatto contro l'Empoli giocando a destra. Lo stesso vale per Provstgaard, subentrato però a sinistra quando la Lazio è rimasta in dieci. Sono allertati entrambi, le prossime 48 ore chiariranno la situazione in difesa. Eventualmente Gigot sarebbe pronto a giocare di nuovo al centro con Romagnoli.

