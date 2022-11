Lazio, la carica di Lotito: "Testa al Feyenoord, dopo penseremo al derby"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vive i giorni più caldi di questo primo scorcio di stagione. A Rotterdam i biancocelesti si giocano contro il Feyenoord la qualificazione nel girone di Europa League, mentre domenica è in programma il derby in cui Sarri dovrà fare a meno di Milinkovic e probabilmente di Immobile. Questi sono i momenti in cui si vede la forza di una squadra vera, così l’avvicinamento alla sfida europea ha visto squadra e staff tecnico ancora più uniti e sostenuti dalla società, direttamente nella figura del presidente. Nella giornata di mercoledì Claudio Lotito è stato a Formello, ha seguito tutto l’allenamento dei suoi ragazzi, aspettando l’uscita dal campo di tutti gli effettivi. Il numero uno biancoceleste si è fermato a pranzo con il gruppo, ha parlato a squadra, staff tecnico e direttamente con Sarri: “Testa all’Europa League, voglio tutti concentrati sul Feyenoord. Da giovedì notte penseremo al derby”. Il presidente ha caricato l’ambiente, si è speso in prima persona, raccomandando la massima attenzione sulla qualificazione in Europa League. Soltanto a giochi fatti al de Kuip si metterà nel mirino la stracittadina. Come ha ripetuto anche Sarri in conferenza, l'imperativo è pensare partita per partita. Prima il Feyenoord, poi la Roma, parola di presidente.

