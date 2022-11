Roma - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l'arbitro che dirigerà la sfida tra Roma e Lazio, in programma per domenica 6 novembre, ore 18.00, presso lo Stadio Olimpico e valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato al VAR da Mazzoleni. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Roma-Lazio - Domenica 06/11 - h.18.00

Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli - Peretti

Quarto Uomo: Colombo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

I PRECEDENTI - Sono 45 i precedenti tra Daniele Orsato e la Lazio di cui 19 sono vittorie, 15 i pareggi e 11 le sconfitte. L'ultimo precedente con l'arbitro della sezione di Schio è stato il 4-0 imposto dalla squadra di Sarri sul campo della Cremonese, mentre il più importante, rimanendo in tema derby, è la finale del 26 maggio 2013, vinta dalla Lazio contro la Roma con gol di Lulic al 71'. Per Orsato si tratta del sesto derby tra Roma e Lazio diretto nella sua carriera e i precedenti, in questo caso, sorridono alla Lazio che, imbattuta, vanta: tre vittorie e due pareggi.