Lazio, la società umilia la Curva Sud: lo sfottò sulla coreografia - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Le enormi difficoltà dei romanisti nello srotolare il telo nei minuti antecedenti il fischio d'inizio del derby, sono diventate oggetto di grande ilarità nel panorama capitolino. A evidenziare ancora di più la differenza tra la spettacolare coreografia della Curva Nord e il tentativo della Sud è l'inquadratura dall'alto dello Stadio Olimpico e ripresa dalla Lazio nel suo ultimo TikTok. La società biancoceleste, infatti, ha pubblicato il video dell'enorme aquila che coinvolgeva le Tribune Tevere e Monte Mario e l'intero settore Nord, per poi girare l'inquadratura verso la parte opposta, ironizzando sui tifosi giallorossi. A rendere il tutto ancora più comico è la musica di sottofondo, normale nella prima parte del video, ma che improvvisamente stona quando la telecamera si rivolge alla Sud. La ciliegina sulla torta, per completare al meglio lo sfottò, è la didascalia che accompagna le immagini e rivolta ai propri tifosi: "Magari non da Marte... Certamente di un altro pianeta".