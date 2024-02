Lazio, la sterilità offensiva è un problema: le mosse di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Più che il calciomercato invernale, da cui non si aspettava niente, a togliere la tranquillità a Sarri sono i numeri offensivi della sua squadra. I match con Lecce, Inter e Napoli hanno fatto segnare numeri troppo negativi e così il tecnico è corso ai ripari. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico ha fatto una total immersion nei video. Un approfondimento immersivo per rivedere partite e movimenti, per svolgere lezioni approfondite, correttive e preparatorie. Mau si sarà soffermato sui suoi uomini e sugli uomini di Gasperini visto che domenica si va a far visita a un club in salute come l'Atalanta. Il quotidiano spiega come in questi giorni ci siano stati due allenamenti e quattro video analysis. Giornata allungata, travagliata, si spera produttiva per risolvere alcuni dei difetti esistenti e arrivare pronti a Bergamo domenica. Irrobustimento a costo dello sfinimento. Rielaborazione, elaborazione. ll calendario fitto e l'infermeria affolata non aiutano, ma il tecnico ha dimostrato di saper andare anche oltre le difficoltà