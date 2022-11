Lazio, Lazzari e la decisione sul rinnovo: ritoccato anche l'ingaggio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Image Sport

Buone notizie in tema di rinnovi. La prossima settimana Manuel Lazzari firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2027, quando avrà 33 anni (quello attuale finiva nel 2024). Come riporta la rassegna di Radiosei, le cifre cambieranno non solo nella data della scadenza, ma anche nell'ingaggio percepito, che salirà da 1,3 a 1,6 milioni a stagione.

Preso di mira dagli infortuni in questo ultimo periodo, utilizzerà questa sosta per riposare e rimettersi in piena forma in vista della ripresa del campionato. A destra Sarri non ha dubbi, è lui il preferito per infuocare quel versante, un "treno" così come lo chiamano i tifosi che da terzino riesce ad arrivare in area e a servire buoni palloni crossando. Un rinnovo praticamente sicuro, sintomo di quanto il giocatore sia soddisfatto e felice di vestire biancoceleste.